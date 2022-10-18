ASELSAN'dan kritik F-16 hamlesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2012 yılına başlatılan ÖZGÜR Projesi, TUSAŞ ve ASELSAN tarafından yürütülüyor.

ÖZGÜR Projesi kapsamında F-16 Blok 30 uçaklarının en kritik bileşeni olan Görev Bilgisayarı ve Harekât Uçuş Yazılımının millileştirilmesi gerçekleştirildi. Bu millileştirmeler sayesinde kokpit modernizasyonlarının gerçekleştirilmesi ve milli mühimmat entegrasyonlarının dışa bağımlı olmadan yapılabilmesi sağlanacak.

Halihazırda seri üretim aşamasında olduğu bilinen ÖZGÜR Projesi kapsamında aviyonik modernizasyondan geçen ilk F-16 Blok 30 uçağının, bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

Modernizasyon kapsamında F-16 Blok 30 savaş uçakları; Milli Görev Bilgisayarı, Sistem Arayüz Birimi, Kokpit Üst Ön Kontrol Paneli, Yakıt Hidrolik Göstergesi, Motor Gösterge Ekranı, Acil Durum Göstergesi, Milli Ses Emniyeti Cihazı, Milli Dost – Düşman Tanımlama (IFF) Sistemi, Çok Modlu Alıcı, Ataletsel Seyrüsefer Sistemi, Arayüz Körleme Birimi, Orta Kokpit Göstergesi ve Renkli Çok İşlevli Gösterge ile teçhiz edilecekler.

Öte yandan ÖZGÜR Projesi’nin bir benzerinin, F-16 Blok 40 ve Blok 50 savaş uçakları için gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca ÖZGÜR konfigürasyonuna getirilen F-16 uçaklarına; AESA RADAR, FEWS (Fighter Electronic Warfare System), GÖKDOĞAN Hava Hava Füzesi vb. entegrasyonların yapılması planlanıyor.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde halihazırda F-16 Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ konfigürasyonlarında yaklaşık 230 adet F-16 savaş uçağının bulunduğu biliniyor. Türkiye’nin ise halihazırda ‘Acil Harekat İhtiyacı’ kapsamında ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 Blok 70 Modernizasyon Kiti talebi bulunuyor.

Talebin karşılanması durumunda mevcut 230 adet savaş uçağından 79’u, F-16 Blok 70 seviyesine çıkarılacak.

ÖZGÜR konfigürasyonuna getirilen uçakların, F-16 Blok 70 muadili olduğu tahmin ediliyor. F-16 Blok 30, ÖZGÜR ve F-16 Blok 70 karşılaştırması şu şekilde:

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