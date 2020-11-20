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Teknoloji ASELSAN'dan dost ülkeye "ZOKA"... 2021 yılında teslimatı tamamlanacak
Teknoloji

ASELSAN'dan dost ülkeye "ZOKA"... 2021 yılında teslimatı tamamlanacak

Endonezya tarafından sipariş edilen ASELSAN ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcıları, teslimatının 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:52:00 -
ASELSAN'dan dost ülkeye "ZOKA"... 2021 yılında teslimatı tamamlanacak

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN'ın sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Aselsan, Endonezya denizaltılarını, torpido karşı tedbir sistemleri ile donatıyor. İhracat sözleşmesi kapsamındaki teslimatların, 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor." denildi.

ZOKA'nın özellikleri

ASELSAN tarafından geliştirilen ZOKA efektörleri, akustik güdüme sahip aktif, pasif ya da kombine modda çalışabilen bütün torpido tehditlerine karşı etkili olacak özelliklere sahiptir. ZOKA efektörleri, HIZIR Suüstü Torpido Karşı Tedbir Sistemi ve ZARGANA Denizaltı Torpido Karşı Sistemlerinde kullanılmakta olup her iki sistemde de aldatıcı ve karıştırıcı olmak üzere iki ayrı tipte ZOKA efektörü bulunmaktadır.

ZOKA karıştırıcıları torpidoların akustik çalışma frekans aralığını kapsayacak şekilde, geniş bantlı yüksek seviyeli gürültü yayını yaparlar. Bu sayede pasif torpidolara karşı denizaltı gürültüsünü maskelerken aktif torpidolara karşı da ortam gürültüsünü arttırarak denizaltıdan yansıyan sinyalin tespit mesafesini azaltırlar.

ZOKA aldatıcıları ise platformun akustik ve dinamik karakteristiklerini taklit ederek torpidoyu yanıltarak kendi üzerine çekerler. Aldatıcılar arkalarından çekilen hidrofonları ile dinleme yaparken eşzamanlı olarak gemi gürültüsü üretme ve torpido aktif yayınına cevap verme fonksiyonlarına sahiptirler.

ZOKA aldatıcı ve karıştırıcılarının birlikte kullanılmasıyla, akustik torpidolara karşı üst seviyede etkinlik sağlanmıştır. Suüstü gemilerinden ve denizaltıların su topları ve/veya lançerlerinden atılabilen farklı boylarda, yatay ve/veya düşeyde hareket kabiliyetine sahip ZOKA efektörleri bulunmaktadır.

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