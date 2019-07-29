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ASELSAN'dan bir ilk daha! Başka bir boyuta geçiliyor

Savunma sanayinde Türkiye'ye gurur veren markalardan biri haline gelen ASELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:55
ASELSAN'dan bir ilk daha! Başka bir boyuta geçiliyor

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti.

ASELSAN, 1980'li yılların başlarından itibaren askeri kurumların telsiz ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak sistem çözümleri geliştiriyor.

Şirket tarafından askeri haberleşme sistemleri, askeri platformlarda çalışan kullanıcıların çeşitli haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak için en güncel standartlara uyumlu şekilde tasarlanıyor. Günümüze kadar uzanan tecrübesi ile güncel teknolojik gelişmeleri birleştiren şirket, kullanıcılara kesintisiz, güvenli, ekonomik ve hızlı haberleşme çözümleri sunuyor.

Kara, hava ve deniz platformlarına uygun olarak tasarlanmış haberleşme sistemleriyle platformlar arası kesintisiz ve güvenli ses ve veri haberleşme altyapısı sağlanıyor.

Birçok farklı alandaki haberleşme ihtiyaçlarını karşılıyor

ASELSAN Askeri Haberleşme Sistemleri askeri haberleşmenin omurgasını oluşturarak çeşitli elektronik koruma tedbirleri ile kullanıcılar arasında güvenli ses ve veri haberleşmesine imkan sunuyor. Söz konusu sistemler, yurt içinde ve dışında kara, hava ve deniz platformlarından füze platformlarına birçok farklı alandaki haberleşme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şirket, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini başka bir boyuta taşıyor.

Proje kapsamında, Entegre Muhabere Sistemi fabrika kabul testi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ana yüklenici thyssenkrupp Marine Systems temsilcileri katılımıyla başarılı şekilde tamamlandı. Bu sayede ilk defa denizaltı platformuna yönelik ASELSAN haberleşme sistem çözümünün tedariki gerçekleştirildi.

Çok sayıda alt sistemi barındırıyor

Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.

Entegre Muhabere Sistemi kapsamında Telsiz Sistemleri, Uydu Haberleşme Sistemi, Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF), Muhabere Kontrol Sistemi, Kullanıcı Terminalleri, Mesaj İşletim Sistemi, Veri Modemleri, Acil Durum Haberleşme Ekipmanları, Güç Dağıtım Sistemi, Operatör Konsolları Soğutma Sistemi, Konsollar ve Dağıtım Birimleri alt sistemlerin kabulü gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, ana yüklenici thyssenkrupp Marine Systems'in diğer alt yüklenicileri ile 63 adet arayüz anlaşması imzalandı. Denizaltı platformunun gizlilik ve bekası için kritik önemi haiz şok, akustik, EMI/EMC gibi çevre koşulları isterlerine uyum sağlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile havadan bağımsız tahrik sistemli dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan 6 denizaltının tedariki gerçekleştirilecek. Denizaltıların 2021 yılından itibaren yıllara sari olarak filoda kullanılmaya başlanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:55
  1. aselsan
  2. denizaltı

YORUM YAZ

  • şlkjhşlkjh29 dk önce
    ağır tonajlı abdyi vuracak kapasitede nükleer süpersonikdenizaltı füzeleri yapmalıyız bu konu üzerinde çalışmalıyız gerekirse yurtdışında nükleer denialtı su altı araçları bilimadamları getirmeliyiz örnek kuzey kore güney kore çin gibi emekli olan yabancı tecrübeli askerleri ülkemize getirmeliyiz
  • hercaihercai35 dk önce
    Baska bir boyuta gecmesi icin gorunmez olmasi gerekiyor.Ya da aninda ucak olup ucmasi gibi.

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