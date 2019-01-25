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ASELSAN'dan 94,3 milyon liralık sözleşme

25 Ocak 2019 Cuma 14:56
ASELSAN'dan 94,3 milyon liralık sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 94,3 milyon liralık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Nişangah Tedariki 2. Paket Projesi'ne ilişkin 94 milyon 371 bin 988 lira tutarında sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020'de gerçekleştirileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:56
  1. ASELSAN
  2. Savunma Sanayii Başkanlığı

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