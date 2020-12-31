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Ekonomi ASELSAN'dan 308,7 milyon TL'lik sözleşme değişikliği açıklaması
Ekonomi

ASELSAN'dan 308,7 milyon TL'lik sözleşme değişikliği açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:08:02 -
ASELSAN'dan 308,7 milyon TL'lik sözleşme değişikliği açıklaması

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak bugün toplam 308,7 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN AŞ ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 31 Aralık 2020 tarihinde toplam 308 milyon 692 bin 989 TL tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024 yılına kadar tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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