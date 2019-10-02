ASELSAN’da istihdam seferberliği Sipariş rekoru kıran ASELSAN, mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletiyor.

Eylül ayı itibarıyla 10 milyar dolarla tarihi sipariş rekoru kıran ASELSAN, bu kapsamda mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletiyor. ASELSAN’a yeni başlayan çalışanların yüzde 70’ini mühendisler, yüzde 25’ini de teknisyenler oluşturuyor. İşe alınanlar arasında 26 doktora, 144 yüksek lisans mezunu yer alıyor. ASELSAN, 2019’un 9 aylık döneminde bin 134 kişilik yeni istihdam sağladı. Ayrıca işe alım faaliyetleri ile yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının da ülkeye dönmesi sağlandı.

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