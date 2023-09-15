ASELSAN’da bu da oldu: ASELSAN’ın elektronik harp sistemleri Avrupa arenasında potansiyeli belirlenecek

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da gerçekleştirilen DSEI 2023 Fuarı’na ASELSAN, geniş bir katılım gösterdi. Fuar sırasında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SavunmaSanayiST'in sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Afrika’dan Asya’ya paydaşlarımızla görüştük

DSEI 2023’ün uluslararası arenada önemli bir fuar olduğuna değinen Ahmet Akyol, “Bütün uluslararası kullanıcıların, firmaların ve paydaşlarımızın katıldığı bir organizasyon. Türk savunma sanayii önemli bir katılım gösteriyor, ASELSAN da bunların başında geliyor.

Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya birçok ülkeden paydaşımızla burada görüştük. Bir taraftan mevcut çalışmalarımızı değerlendirirken, diğer taraftan yeni iş birlikleri ve fırsatlar gündeme geliyor. ” dedi.

İHA faydalı yüklerine yoğun ilgi

Uluslararası arenada ASELSAN’ın ihracat odaklı olarak faaliyetlerini giderek arttırdığının altını çizen Ahmet Akyol, “birçok ürünümüzle buradayız ancak özellikle İHA’larımız gibi, ASELSAN tarafından geliştirilen İHA faydalı yükleri de çok ilgi görüyor. Elektronik harp podunu getirdik buraya. Özellikle Bayraktar TB2‘lerimiz ve ANKA’larımız için hava savunma sistemlerine karşı daha etkin operasyon yapabilmeleri açısından kendini kanıtlamış çok etkili bir ürün.

Burada, özellikle bu ürünümüzü paydaşlarımıza gösteriyoruz. Şu anda İHA’larımızın ihracat rakamı 30 ülkeyi geçti. İHA’ları tamamlayıcı ürünler bunlar. Ayın şekilde alanında iddialı ASELFLIR-500’ü burada sergiliyoruz. Dolayısıyla İHA’larımızın faydalı yükleri, burada uluslararası arenada ilgi çekiyor.” dedi.

ALKAR, Avrupa ordularının kullanımında

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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin ihracat ve pazarlama faaliyetleri hakkında, “Son dönemde Avrupa’da, özellikle Balkanlar’da bazı ihracat faaliyetlerimiz oluyor. Gerek yeni ihracatlar gerekse tamamlayıcı ürün ihracatlarımız oluyor. ALKAR Otomatik Havan Sistemi burada.

Bu, gerçekten kara aracı üreticilerimizin ürettiği araçlar ile birleştiğinde alanında çok etkili bir silah. ALKAR’ı da Türk Ordusu’nun envanterine girmesiyle birlikte uluslararası paydaşlarımıza ihraç eder konuma geldik.

“Elektronik harp sistemlerimiz Avrupa arenasında yarışıyor”

Yine elektronik-harp ürünlerimiz burada. Bu alanda ASELSAN ve dolayısıyla Türkiye gerçekten iddialı. Elektronik harp, bizim yıllardır önemli bir deneyim kazandığımız ve artık kara elektronik harpte 3’üncü, 4’üncü jenerasyonlarını geliştirdiğimiz ve gerçekten harekat alanında kendilerini ispatlatmış ürünlerimiz.

Bunlarla da Avrupa arenasında değişik projelerde şu an yarışıyoruz. Tüm bu ürünlerle, uluslararası arenada ASELSAN’ı ve ülkemizi temsil ediyoruz. Yaptığımız görüşmelerden, daha büyük anlaşmaları da Türk savunma sanayiinin yapacağını şimdiden söylemek isterim.” açıklamalarında bulundu.