Aselsan üretti! İlk ADOP-2000 teslimatı gerçekleşti

ADOP-2000, kolordu seviyesindeki en üst komuta merkezlerinden, silah ve ileri gözetleyici unsurlarına kadar ateş destek fonksiyonlarını kapsayan taktik ve teknik ateş idare sistemlerinin birleşimi.

ADOP-2000 Sistemi, muharebe sahasında bir kolordunun ihtiyaç duyduğu ateş desteğinin muharebedeki diğer fonksiyon sahaları ile bütünleşmiş biçimde en uygun, en ekonomik, en güvenli şekilde ve en kısa sürede karşılanmasını, bu kapsamda ateş destek unsurları ile hedef tespit ve teşhis sistemlerinin taktik ve teknik açılardan entegrasyonunu sağlamakta. Sistem; topçu, havan ve roket silahlarının muharebe sahasındaki etkinliğini, verimliliğini ve ateş gücünü önemli ölçüde arttırmakta.