THY - Konya
0553 313 94 23

Aselsan üretti! İlk ADOP-2000 teslimatı gerçekleşti

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 21 Aralık 2016 tarihinde imzalanan Ateş Destek Otomasyon Sistemleri sözleşmesi kapsamında 1. Teslimat faaliyeti 18 Temmuz 2018 tarihinde başarıyla tamamlandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:34
Aselsan üretti! İlk ADOP-2000 teslimatı gerçekleşti

ADOP-2000, kolordu seviyesindeki en üst komuta merkezlerinden, silah ve ileri gözetleyici unsurlarına kadar ateş destek fonksiyonlarını kapsayan taktik ve teknik ateş idare sistemlerinin birleşimi.

ADOP-2000 Sistemi, muharebe sahasında bir kolordunun ihtiyaç duyduğu ateş desteğinin muharebedeki diğer fonksiyon sahaları ile bütünleşmiş biçimde en uygun, en ekonomik, en güvenli şekilde ve en kısa sürede karşılanmasını, bu kapsamda ateş destek unsurları ile hedef tespit ve teşhis sistemlerinin taktik ve teknik açılardan entegrasyonunu sağlamakta. Sistem; topçu, havan ve roket silahlarının muharebe sahasındaki etkinliğini, verimliliğini ve ateş gücünü önemli ölçüde arttırmakta.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:34
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Sosa uçuşa geçti
    1. Trabzonspor'da Sosa uçuşa geçti
    2. İngilizlerden şaşırtan Loris Karius..
    3. Aselsan üretti! İlk ADOP-2000..
    4. TEM'i kilitleyen kaza!
    5. TEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik..
    6. Bedelli askerlik yapacak futbolcuların..
    7. Eski Savcı Serhat Yağmur neden..
    8. Perinçek'ten çarpıcı yazı:Hiç kimse..
    9. Dolandırıcılar bu defa imamları hedef al
    10. Terör devleti İsrail yine yıktı, yine..
    11. Borsa günün ilk yarısında arttı
    12. Valilik açıkladı: Diyarbakır'da çatışma!
    13. Rusya: Sonsuza kadar tahammül edemeyiz
    14. Diyarbakır'da sıcak çatışma! 2..
    15. ABD şokta! Kaliforniya'da 10 kişi daha..
    16. Durun! Bu çocuklar hasta olmayabilir!
    17. Kudüs’ü tanımak zorundayız
    18. Rusya uyardı: Sonsuza kadar..
    19. Denizlerde palamut bereketi! Tanesi 5..
    20. Yunanistan'dan sürpriz Türkiye ziyareti!
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!