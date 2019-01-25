ASELSAN tecrübesini konuşturacak

Şişecam ile ASELSAN arasında işbirliği protokolü imzalandı.

En az iki yıl geçerli olacak işbirliği kapsamında, “ön çalışma” ve “prototiplerin üretilmesi” başlıkları altında iki fazda faaliyetlerde bulunulacak.

Milli tank için periskop camları başta olmak üzere, ASELSAN’ın geliştireceği teçhizatlarda kullanılacak çeşitli cam ve cam seramik malzemelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Bu iki köklü kuruluşun, faaliyet alanlarında sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimleri sayesinde, birlikte önemli projelere imza atacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise “Önceliğimiz milli ve yerli çözümlerle savunma alanında ülkemiz ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” dedi.