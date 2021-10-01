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Teknoloji ASELSAN tarafından üretildi... Başarıyla test edildi
Teknoloji

ASELSAN tarafından üretildi... Başarıyla test edildi

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in yeni konfigürasyonu Bayraktar TB2 İHA ile başarıyla test edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:15:00 -
ASELSAN tarafından üretildi... Başarıyla test edildi

Şirketin aylık bülteninde, CATS kamerası konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen projede, yeni konfigürasyon CATS sisteminin Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 üzerinde uçuşlu testleri icra edildi. Testler sonucunda elektro-optik sistem performansının operasyonel ihtiyaçları eksiksiz olarak yerine getirdiği raporlandı. ROKETSAN ve Baykar Savunma katılımı ile uzak menzil atışlı testler yapıldı ve her iki atışta da tam isabet sağlandı.

CATS, başta İHA'lar olmak üzere hava platformlarını zaman zaman kısıtlamalara konu olan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirildi.

ASELSAN tarafından seri üretimi başlayan CATS, yurt içinde ve dışında kullanılıyor.

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