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ASELSAN sayesinde gemiler artık daha güvenli olacak

ASELSAN , dünyada sınırlı sayıdaki ülke tarafından gerçekleştirilen bir teknolojiyle deniz altını da koruma altına alıyor.

02 Ekim 2018 Salı 07:47
ASELSAN sayesinde gemiler artık daha güvenli olacak

Şirket, yakın geleceğin en önemli su altı silahlarından olması beklenen Hard-Kill Torpido (Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu) konusundaki çalışmalarını emin adımlarla sürdürüyor. Denizaltılar ve gemiler için torpido tehdidine karşı en etkin savunma, soft-kill (işlevsel imha) ve hard-kill (fiziksel imha) yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla sağlanıyor. Tork, Türkiye’de ilk defa millî olarak geliştirilen sonar arayıcı başlığıyla gerçekleştirilen deniz testlerini başarıyla tamamladı. Testler kapsamında Tork, su üstü hedeflerini sonar arayıcı başlığıyla tespit edip kendi güdümüyle hedeflere başarılı şekilde yöneldi. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu testlerle torpido ve torpido karşı tedbir alanında kritik bir eşik daha geçildi. ASELSAN’ın gemilerin torpidolara karşı savunulması amacıyla tamamen millî olarak geliştirdiği, özgün donanım ve yazılıma sahip Tork ile yüksek değerli unsur olarak tanımlanan ve stratejik öneme sahip gemiler, denizlerde daha güvenli seyir yapma imkanına kavuşacak. Tork, gemilere ve denizaltılara karşı atılacak akustik güdümlü/güdümsüz, tel güdümlü ve dümen suyuna güdümlü torpidoları sonar arayıcı başlığıyla bulabilecek ve gelişmiş algoritmalarıyla torpidoya en yakın mesafede infilak ederek görev yapamaz hâle getirecek bir fiziksel imha (Hard-Kill) tedbiri olarak geliştirildi.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:47
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