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Gündem

ASELSAN personelinin geçirdiği kazanın ardından ünlü stratejistten kritik ifadeler

Stratejist Murat Akan, ASELSAN personelini taşıyan minibüsün kaza yapmasının ardından önemli bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:02:00 -
ASELSAN personelinin geçirdiği kazanın ardından ünlü stratejistten kritik ifadeler

Ankara'da ASELSAN personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bunun ardından açıklama yapan Stratejist Murat Akan, önemli bir uyarıda bulundu.

"Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse bir yolcu otobüsü çarptı. Ölü ve yaralılar oldu. Elbette her olayda bir bit yeniği aramak, komplo teorisi üretmek doğru değil." ifadelerini kullanan Akan, şunları kaydetti:

"Ancak söylemek istediğim; devletimiz özellikle savunma sanayinde çalışanları çok ama çok iyi korusun!"

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