0553 313 94 23

ASELSAN o ilimizde silah fabrikası kuruyor! Uzaktan komutalı silahlar üretilecek

Kentin son yıllarda savunma sanayisinde ön planda olması dolayısıyla Konyalı iş insanları, ASELSAN ile bir araya gelerek, silah fabrikası kuracak.

05 Mart 2019 Salı 16:58
ASELSAN o ilimizde silah fabrikası kuruyor! Uzaktan komutalı silahlar üretilecek

Konya'da, savunma sanayi sektöründe hizmet veren iş insanları ile ASELSAN'ın ortak şirketi aracılığıyla silah fabrikası kurulacak. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, silah fabrikasında ASELSAN'ın, uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceğini belirterek, ''65 milyon dolarlık yatırım büyüklüğü olacak. Bu yatırımda yaklaşık 650 kişinin çalışması öngörülüyor'' dedi.

Ova olma özelliğiyle 'tarım kenti' olarak bilinen, 2 milyon 205 bin nüfuslu Konya'da, 610 fabrikada 38 bin kişi istihdam edilirken, geçen yıl 1,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Metal ve otomotiv sektöründe önemli ivmenin yakalandığı Konya'da; Ferrari, Audi, Volkswagen, Toyota ve Renault gibi otomobil devlerine yedek parça üretilir hale gelindi. Kentin son yıllarda savunma sanayisinde ön planda olması dolayısıyla Konyalı iş insanları, ASELSAN ile bir araya gelerek, silah fabrikası kuracak. Büyükşehir Belediyesi'nce 1 milyon 870 bin metrekarelik arsa tahsis edilecek. Mart ayı içinde fabrikanın temelinin atılması planlanıyor.

'Yatırım yeriyle ilgili süreç sürdürülüyor'

Konya Sanayi Odası Başkanı Kütükcü, silah fabrikası için kentte 24 ortaklı şirket kurduklarını belirterek, ''Yakın zaman önce başlattığımız çalışmayla Konya'da 24 ortaklı şirket kurduk ve Konya Savunma Sanayi A.Ş. adını verdiğimiz bu şirketle ASELSAN ortak bir şirket kurarak, önümüzdeki günlerde yatırıma geçeceğiz inşallah. Şu anda ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. adı altına kurulan yatırımcı şirketimizin yüzde 49'u Konyalı firmalarımıza, yüzde 51'i ASELSAN'a ait. Bu şirketin kuruluşu tamamlandı, ön sermayesi toplandı ve şu an yatırım yeriyle ilgili süreç sürdürülüyor. Bu yatırımla birlikte Konya, savunma sanayi alanında da ciddi bir yeni sürece giriyor. Şu an itibarıyla savunma sanayi ihracatında 5'inci il durumundayız. Halihazır potansiyelimiz buyken, yeni yatırımlarla bu kabiliyetimizi daha da yukarı taşımış olacağız" diye konuştu.

'Yaklaşık 650 kişinin çalışması öngörülüyor'

Yatırımın 65 milyon dolara mal olacağını kaydeden Başkan Kütükcü, şunları söyledi:

''Fabrikada, ASELSAN'ın uzaktan komuta silah sistemlerinin Konya'da üretimi yapılacak. Konya'nın geçmişten beri gelen bir spor amaçlı silah üretim kapasitesi ve kabiliyeti var. Bu ASELSAN'ın yeni yatırımıyla üreteceği sisteme entegre etmeye çalışacağız. Kendi üretimini hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlar ve satar hale gelecek. 65 milyon dolarlık yatırım büyüklüğü olacak; ancak yatırım büyüklüğünün bununla sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. Bu şu an da yapılan yatırımın bütçesi, 300 bin metrekare alanda özel bölgede bu yatırım planlanıyor. Çevresinde tedarikçilerinin de yatırım yapabileceği ya da benzer başka savunma sanayi şirketlerinin ileri teknoloji şirketlerinin yatırım yapabileceği alan oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yeni cazibe merkezi olacak. Bu yatırımda yaklaşık 650 kişinin çalışması öngörülüyor.''

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:58
  1. Konya
  2. ASELSAN
  3. Silah fabrikası
  4. Savunma Sanayii Başkanlığı
  5. Türk Savunma Sanayii
  6. Konyalı iş adamları
  7. Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne hapis cezası
    1. FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne..
    2. Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk..
    3. Rusya'dan çok sert Venezuela..
    4. Bakan Akar'dan net mesaj: KKTC orada..
    5. Huawei, Brüksel'de siber güvenlik..
    6. TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    7. Kırmızı bültenle aranıyordu! Komşu'da..
    8. Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC,..
    9. Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı..
    10. "Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği..
    11. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    12. Emine Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı
    13. Sevgilisini etkilemek isterken yurdu..
    14. Soyunma odasında kavga! Yıldız isim..
    15. Van'da kadın cinayetine..
    16. Meksika'da polis tarafından kaçırılan..
    17. Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını..
    18. Malezya'da Hazreti Muhammed'e..
    19. Yöresel ürünler pazarına ısıtma sistemi
    20. Denizli’de kristal uyuşturucu ele..
    21. Okula bağış karşılığında uzlaştılar
    22. Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani..
    23. Fransa’da hapishanede terör saldırısı
    24. Kırmızı bültenle aranan şüpheli,..
    25. Döviz kurları
    26. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    27. Vali Memiş, Uzundere’de incelemelerde..
    28. Akademisyen ve öğrencilere MATLAB..
    29. Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD..
    30. Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar