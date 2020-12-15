ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretim için gün sayıyor

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Sanayi Odasında (KSO) düzenlediği basın toplantısında, “ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş’nin özverili çalışmaları ve gerek masada gerekse de sahada birçok yüreğin bir takım çalışması içerisindeki emeği ile stratejik bir yatırımı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasının Konya’nın üretim ekosistemine yeni bir sayfa açacağını belirtti. Altunyaldız,”17 Aralık’ta üretime başlayacak olan fabrikamızın resmi açılışını da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Konya’yı ilk teşriflerinde gerçekleştireceğiz. ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş’nin özverili çalışmaları ve gerek masada gerekse de sahada birçok yüreğin bir takım çalışması içerisindeki emeği ile stratejik bir yatırımı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz” diye konuştu. Toplamda 500 milyon liralık stratejik bir yatırımın ürünü olan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın, kentin sanayisinin çekici güçlerinden birisi olacağını aktaran Altunyaldız, 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip olan fabrikada, 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte 1220 nitelikli personele istihdam sağlanacağını söyledi.

Birlik ve beraberliğin sonucu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu başarının Konya’nın birlik, beraberliğinin en büyük sonucu olduğunu söyledi. Altay, ASELSAN’ın Konya’da yapacağı yatırım için arsayı bedelsiz devrettiklerini belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli görevlerinden birisi de istihdam üretmek, şehrin sanayisini geleceğe taşımak. ASELSAN Konya yatırımı çok hızlı bir şekilde tamamlandı ve 17 Aralık’ta üretime başlayacak” dedi.