ASELSAN karlı büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - ASELSAN’ın karı 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde 3 milyar TL olurken, şirketin cirosu yüzde 10 artarak 8,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.



ASELSAN, yazılı açıklamasında, 2020 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları paylaştı.

Buna göre Şirketin karı, söz konusu dönemde 3 Milyar TL olarak belirlendi. Cirosu da yüzde 10 artarak 8,4 milyar TL seviyesinde kayıtlara geçti.



Açıklamaya göre, ASELSAN’ın karlılık göstergelerindeki pozitif ivme 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdü. Şirketin brüt karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) da yüzde 17 artış göstererek 1, 816 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşti.



Kuvvetli karlılık ASELSAN’ın öz kaynak büyümesini de beslemeye devam etti. Şirketin öz kaynakları yılsonuna göre yüzde 20 büyüyerek 16 Milyar TL’nin üzerine çıktı. 2019 sonunda yüzde 53 seviyesinde olan öz kaynakların aktife oranı ise dokuz aylık dönemin sonunda yüzde 56 seviyesine yükseldi.



Sektörde sahip olduğu teknolojik liderlik misyonunu aynı zamanda yurt dışı pazarlara da taşıyan ASELSAN 2020 yılının dokuz ayında toplamda 746 milyon dolarlık yeni sipariş almayı başardı.



Turkishtime tarafından yapılan "Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi" araştırmasına göre, Ar-Ge proje sayısında açık ara birinciliğini sürdüren ASELSAN, 620 proje ile listede ilk sırada yer aldı. Ar-Ge çalışanları bakımından da ASELSAN en çok Ar-Ge personeli istihdam eden şirket konumunu korumaya devam etti.





- "ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği bir dönem oldu"





Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları kaydetti:



"2020 yılının üçüncü çeyreğinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri tüm dünyada görülmeye devam edilmiştir. Bu dönemin ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği bir dönem olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Artan iş hacmimiz ve önümüzdeki yıllarda büyümesini öngördüğümüz bakiye siparişlerimizi gözeterek yatırım harcamalarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz bir dönemi geride bıraktık.

Akyurt ve Gölbaşı yerleşkelerimiz ile Başkent Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesisimizde üretim ve mühendislik faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerek altyapı gerekse makine-teçhizat yatırımlarımızı devam ettirdik. Diğer taraftan, geride bıraktığımız dokuz aylık dönemde 1.100 yeni istihdam yaratarak üretim ve insan kaynağı gücümüzü daha da sağlamlaştırdık."







- "İhracat yaptığımız ülke sayısında gözle görülür bir artış var"







Yıllar itibariyle ihracat yaptıkları ülke sayısında gözle görülür bir artış olduğunu aktaran Görgün, "Yurt dışı pazarlardaki etkinliğimizi arttırma hedeflerimize uygun olarak bu dönemde Ukrayna’da pazarlama ve satış faaliyetlerine odaklanacak bir şirket kurduk. Böylece 12’si yurtdışında olmak üzere toplamda 28 iştirak ve şubemizle global bir savunma sanayi şirketine dönüşüm yolculuğumuzu sürdürdük. Yine bu dönemde Türk Eximbank’ın da desteğiyle Avrupa pazarı dahil olmak üzere Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Uzakdoğu’da büyük ölçekli anlaşmalar için altyapıları oluşturduk. Pandemi döneminde milli bir ürün olarak ürettiğimiz ventilatör cihazımızın Kazakistan’a 19 milyon dolar tutarında ihracatı gerçekleşti. Dünyanın pek çok ülkesinden talep gören bu ürünümüzün gelecekte çok daha büyük ihracat hacimlerine ulaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.







- "Bu yıl da TEKNOFEST’e paydaş kuruluş olarak fiilen desteğimizi sağladık"







Görgün, şirketin sahip olduğu en önemli değerin insan kıymetleri olduğunu belirterek, "Şirketimizin sahip olduğu 45 yıllık tecrübe birikimini gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST’e paydaş kuruluş olarak fiilen desteğimizi sağladık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve üst düzey devlet yetkililerimizin katılım sağladığı TEKNOFEST 2020’de, gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda artan ilgilerine şahit olurken teknoloji alanında çalışmaya hevesli binlerce gencin ürettiği fikir ve projelerin hayata geçirebilecekleri önemli bir platformun parçası olmaktan mutluluk duyduk. ASELSAN bu tür organizasyonlarda milli teknoloji hamlesinin bayrak taşıyıcı şirketi olarak yer almayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Görgün ayrıca içinde bulunulan bu zorlu günlerde dahi gerek Ar-Ge gerek diğer yatırım faaliyetlerini kesintisiz yaptıklarını ifade ederek, "ASELSAN’ın karlı büyümesini hem Türk savunma sanayisine hem de sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmaya devam ediyoruz. Şirketimizin misyonu tüm zorluklara rağmen her koşul altında üstün performans göstermeyi gerektirmektedir. Bunun bilinciyle hız kesmeden ve hedeflerimizden vazgeçmeden gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



