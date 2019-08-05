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ASELSAN Havelsan Ehsim'in yüzde 50'sini devraldı

ASELSAN, Havelsan Ehsim Hava Elektronik Harp Sistemleri'nin yüzde 50'sini devraldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:30
ASELSAN Havelsan Ehsim'in yüzde 50'sini devraldı

ASELSAN, Havelsan Ehsim Hava Elektronik Harp Sistemleri'nin yüzde 50'sini devraldı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformunda bir özel durum açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Havelsan Ehsim Hava Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik Ticaret AŞ'nin yüzde 49'luk kısmının gerçek kişilerden, yüzde 1'lik kısmının ise Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den olmak üzere toplam payların yüzde 50'sinin devralınmasına yönelik pay devri sözleşmeleri imzalanmış olup, gerekli ödeme ve tescil süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ilgili şablon ile ayrıca açıklama yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ehsim AŞ'nin, Elektronik Harp ve Taktik Komuta Kontrol sistemleri alanlarında faaliyet gösterdiği bilgisi verildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:30
  1. Aydın
  2. ASELSAN
  3. Havelsan

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