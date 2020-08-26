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Ekonomi ASELSAN güneş enerjisinde ithalatı dönüştürecek
Ekonomi

ASELSAN güneş enerjisinde ithalatı dönüştürecek

ASELSAN, Türkiye’de güneş enerjisi alanında yürütülen çalışmalara teknolojik destek verecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:23:00 -
ASELSAN güneş enerjisinde ithalatı dönüştürecek

ASELSAN bir süredir, güneş panellerinde üretilen enerjiyi şebekeye vermek için gerekli güç dönüştürücüyü (fotovoltaik evirici) geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Son 5 yılda kurulumu tamamlanan güneş enerji santrallerinde kullanılan eviriciler için toplamda 250 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştirildi. Üretilen enerjinin kullanıcıya ulaşması için hayati önemde olan fotovoltaik eviricinin yerli üretilmesi için ASELSAN’daki çalışmalar son aşamaya geldi. ASELSAN, çalışmaları devam eden 250 kilovat gücünde dizi tip ürünle evirici tedarikçisi olarak hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe yerini almayı hedefliyor.

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