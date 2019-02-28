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ASELSAN 2018’de kârını ikiye katladı

ASELSAN 2018 yılı konsolide net kârını neredeyse ikiye katladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:24
ASELSAN 2018’de kârını ikiye katladı

ASELSAN 2018 yılı konsolide net kârını neredeyse ikiye katladı. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yıllık (2018) konsolide net karı 2 milyar 318 milyon 197 bin TL olarak gerçekleşti. Şirketin, önceki yılın aynı dönemindeki konsolide net karı 1 milyar 375 milyon 901 bin TL olmuştu. Bu arada ASELSAN’ın 2018 çalışmalarını kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’na göre şirket, geçen yıl ciro ve siparişlerini önemli oranda artırdı. Şrketin elindeki siparişlerin büyüklüğü, 9 milyar 100 milyon dolara ulaştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:24
  1. ASELSAN
  2. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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