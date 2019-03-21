ASELSAN, 185 milyon TL kâr payı dağıtmaya hazırlanıyor

ASELSAN Yönetim Kurulu, genel kurula 185 milyon TL kâr payı dağıtımı teklif edecek. ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “TTK’nın 519/(1) maddesi gereğince 91 milyon 456 bin 032,50 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, SPK’nın kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 85 milyon TL’lik kısmının, nakit kâr payı olarak ve çıkarılmış sermaye üzerinden yüzde 8,77193 oranına tekabül eden 100 milyon TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına, TTK’nın 519/(2) maddesi gereğince 2 milyon 800 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının bugün (dün), 18 Eylül 2019 ve 18 Aralık 2019 tarihlerinde olmak üzere 3 eşit taksitte dağıtılması, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 44. ‘Olağan Genel Kurul’ toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.”