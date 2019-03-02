Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gastronometro iş birliğiyle "Sektör Yetenek Avında" sloganıyla düzenlediği 2. Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması’nda Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜROB'un, MEB ve Gastronometro iş birliğiyle düzenlediği 2. Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. "Sektör Yetenek Avında" sloganıyla Gastronometro’da gerçekleştirilen yarışmada 12 okulun öğrencileri kıyasıya rekabet etti. Yarışmada birinciliği Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Kadıköy Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

- Meslek liseleri sektörün kaynağı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu tip projelerle turizm otelcilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını ve meslek lisesi mezunlarının eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkanlarının artırılmasını ana hedef olarak belirlediklerini belirtti.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmanın gelecek yıllarda tüm Türkiye’yi kapsayarak bu hedefin gerçekleştirilmesine büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Bayındır, “Meslek liselerinin sektörümüzün ana istihdam kaynağı olması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro’yu hayata geçiren Metro Türkiye’nin Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç ise bu iş birliğinden duydukları memnuniyetin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Gastronometro’da, Metro Türkiye’nin stratejisine paralel olarak dünyanın en köklü mutfak kültürlerinden birine sahip olan Türk mutfağı ve değerlerini korumayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜROB iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projeyi geleceğe atılmış bir adım olarak görüyoruz. Genç şeflerimizi yerel malzemelerle buluşturmak; Kars kaşarı, Aydın inciri ve Taşköprü sarımsağı gibi coğrafi işaretli ürünleri tanımalarını ve hazırladıkları menülerde kullanmalarını sağlamak gurur verici. Çünkü biliyoruz ki Türk mutfağını geleceğe taşıyacak olanlar genç şeflerimizdir ve onların hünerli dokunuşlarıyla ve yenilikçi bakış açılarıyla buluşan bu çok özel malzemeler modern Türk mutfağının en kıymetli parçası olacaklar.”

- 10 bin TL ve üniversite bursu

Öte yandan yarışmada birinci olan Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 bin TL’lik ödülün sahibi olurken, ayrıca Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü 2019 Yaz Okulu Tam Burs Ödülü’ne hak kazandı.

İkinci olan Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 bin TL’lik, üçüncü Kadıköy Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 4 bin TL’lik hediye çekiyle ödüllendirildi. İlk üçü alan okullar ayrıca Gastronometro’dan "Pirge Şef Bıçağı" hediyesi aldı. Sultangazi Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "hijyen ödülü" alırken, katılımcı tüm okullara ayrıca Ecolab’dan 3 bin 500 TL değerinde hijyen ürünleri paketi hediye edildi.

Yarışmaya katılan okullar şöyle:

"Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kadıköy Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi."