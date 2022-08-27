Asbest sökümü nedir? Asbest nedir, nerelerde kullanılır? | Evde asbest nasıl anlaşılır? Gemide asbest nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan yola çıkan asbestli gemiye izin verilmeyeceğini duyurdu. Asbestli gemi haberlerinin ardından asbestin ne olduğu sosyal medyada ve arama motorlarında birçok kişi tarafından arandı. Bir doğal silikat minerali olan asbest maddesinin, ısıyı iletmemesi yani iyi bir izolasyon maddesi olması nedeniyle kullanımı çok eski dönemlere dayanmaktadır. Peki Asbest nedir, ne demek, nerelerde kullanılır, asbestli gemi neden Türkiye'ye geldi? Asbestin sağlığa zararları nelerdir? Asbest sökümü nedir? Evde asbest nasıl anlaşılır? Gemide asbest nedir? İşte asbestin türleri ve çeşitlerinden sağıla zararları ve faydalarına kadar tüm detaylar...

Öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı açıklamasına bakalım...

ASBESTLİ GEMİ HAKKINDA BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan yola çıkan asbestli gemiye izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakan Kurum şunları kaydetti: "Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken `Tehlikeli Madde Envanter Raporunun´ Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; "NAE Sao Paulo" isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir."

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

1- Brezilya Basel Sözleşmesi Yetkili Otoritesi IBAMA (Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü) tarafından Bakanlığımıza yapılan “NAE Sao Paulo” isimli eski askeri uçak gemisinin ülkemize Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sökülmek üzere ithal edilmesi için sunulan notifikasyon başvurusuna 30.05.2022 tarihinde “Karasularımıza girmeden denetim yapılması ve Bakanlığımız uzmanlarının gözetiminde söküm yapılması koşuluyla” ŞARTLI ONAY verdik.

2- Sürecin başından bu yana; tarafı olduğumuz Basel sözleşmesi gereğince yükümlülüklerimiz ve uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ifade ettik, tehlikeli herhangi bir olumsuzluğun olması durumunda, gemiyi hiçbir tereddüte yol açmadan kabul etmeyeceğimizi ve ülkemiz karasularına girmeden geri göndereceğimizi defaatle paylaştık.

3- Gemiyle ilgili Brezilya Federal Bölge Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı alması üzerine, verdiğimiz şartlı onayın yerine getirilmesi amacıyla09.08.2022 tarihli yazımızla Brezilya Yetkili Otoritesi IBAMA’ya ve Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. firmasına mahkeme kararlarının ve geminin ülkemize gelmeden önce YENİDEN hazırlanmış Tehlikeli Madde Envanter Raporunun tarafımıza sunulmasını istedik.

4- Gelinen noktada; Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin İŞLETİLMEMESİ; tekrar istenen Asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken ‘Tehlikeli Madde Envanter Raporunun’ Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; “NAE Sao Paulo” isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir.

Biz bugüne kadar söküm işlemleri için ülkemize gelen her gemide mevzuata uygun olarak hep uluslararası hukukun gereğini yaptık. Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil; tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik; çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik. Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da İZİN VERMEYİZ.

ASBEST NEDİR?

Sözlükte asbest, "Bir silikat olan tremolitin değişmesinden oluşan, kırılmadan bükülebilen, ipek görünümünde lifli, ateşe dayanıklı bir mineral." olarak tanımlansa da bu kadar olay olmasına neden olan asıl nedeni bu değil. Asbest (asbestos) ya da amyant, lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. Asbest ayrıca akciğer zarları arasında su toplanması, akciğer zarında kalınlaşmanın meydana gelmesi ve akciğer yapısında doku tahribatına neden olur. Bunun yanı sıra akciğer kanseri, gırtlak kanseri ve sindirim sisteminde kanser oluşumuna neden olur.

Silisyumun sodyum, demir, magnezyum ve kalsiyumla oluşturduğu ısıya, aşınmaya ve kimyasal unsurlara fazlaca güçlü, lifsel mineral yapısında hidrate silikatlardır.



Halk içinde ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük yahut ceren toprağı üzere isimlerle de bilinir. Asbestozis, asbestos solunmasıyla oluşan toz hastalığıdır.

Gemide asbest nedir?

Gemi, inşaat otomotiv üzere bir fazlaca alanda kullanılan asbest, hakikat kullanılmadığı takdirde insan sıhhatini olumsuz tarafta etkileyebilecek unsurlardan birisidir.



Kolay tutuşmaması, sıcaklığa sağlam olması, ısı izolasyonu sağlaması nedeniyle çoğunlukla kullanılan asbest, inşaat kesiminin değerli araçlarından birisidir.

Asbest sökümü nedir?

İnsan hayatı için kanserojen nitelikli olduğu bilenen ve yüksek düzeyde zararlı olan asbestin, daha önce kullanılan yerlerden bilimsel yollarla alınıp, o bölgenin asbestten arındırılması işlemine asbest sökümü adı verilmektedir.

Asbest ne renktir?

“Beyaz asbest”, “kahverengi asbest” ve “mavi asbest” olarak bilinen 3 ana asbest mineral türü bulunmaktadır.

Asbestin faydaları

Asbest, geleneksel olarak öğrenilen ısı ve su yalıtım özellikleri nedeniyle kırsal alan yaşayanlarınca sıva işinde, çatıların ısı ve su yalıtımında, ocakların yalıtımında yaygın olarak kullanılmıştır.

Evde asbest nasıl olur?

Ev içinde sıvanın dökülmesi, ev dışında ise doğa olayları nedeniyle sıvanın ya da çatının bütünlüğünün bozulması sonucu havaya karışan asbest liflerinin solunması sonucu asbeste maruz kalınmaktadır.

Evde asbest nasıl anlaşılır?

Mikroskobik liflerden oluşan asbestin ne yazık ki gözle görülebilmesi mümkün değil. Asbest yalnızca laboratuvar ortamında tespit edilebilir. Asbestten şüphelendiğimiz takdirde, ilgili belediyeye ve ALO 170 üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na asbest şüphesini bildirmek gerekir.

ASBEST NERELERDE KULLANILIR?

Asbest, tutuşmazlık, sıcaklığa ve pasa mukavemet, ısı izolasyonu, yüksek mekanik dayanıklılık, çimento ve diğer benzerleri ile yakınlık kurabilme vb. gibi özellikleri olması nedeniyle birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarından en öne çıkan inşaat/yapı sektörü olmaktadır.

1)Tavanlar, duvarlar, kirişler ve kolonlar üzerine püskürtme asbest

2)Asbest Çimentolu Su Tankı

3)Gevşek Dolgu İzolasyon

4)Kazan ve Borularda Kaplama

5)Tavan Kaplaması

6)Klozet

7)Bölme Duvar

8)Yangın Kapısı

9)Asbestli Halatlar ve Contalar

10)Marleyler

11)Kazanın Etrafındaki Asbestli Paneller

12)Yangın Battaniyesi

13)Duvar ve Tavanlarda Dekorasyon Amaçlı Kaplamalar

14)Eternit

15)Asbestli Çimento Paneller

16)Asbest Çimento Olukları ve Boruları

17)Üst Eşik

18)Asbestli Çimento Bacası

19)Diğerleri: Sigorta kutusunda, Havalandırma Sisteminde

Ülkemizde inşaat/yapı sektöründe asbestin ne kadar kullanıldığına dair veriler oldukça sınırlı olmakla birlikte gerek bina gerekse endüstriyel birçok yapının üretim süreçlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle bu yapıların yıkımı ve tadilatı gündeme geldiğinde, faaliyete başlamadan önce asbestin bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli analizlerin yapılması ve asbest maruziyetinin önlenmesi gerekmektedir.

Asbest Türleri ve Çeşitleri

Asbest türlerini ve içerdiği potansiyel riskleri anlamak önemlidir. Asbestin üç yaygın türü şunlardır:

Amosit: Demir ve magnezyumdan yapılmış kahverengi ya da gri, düz Amosit liflere denir

Crocidolite: Blue, amfibol grubunun bir üyesidir. Sodyum demir magnezyum silikattan yapılmış düz liflere sahiptir.

Krizotil: Beyaz bir kıvırcık lif, çoğu ürün bu tip asbestten yapılır. Magnezyum silikattır.

Genellikle diğer malzemelerle birleştiği için asbestin türünü renge göre belirlemek mümkün değildir. Bir ürünün asbest içerip içermediğinden emin olmanın tek yolu onu test ettirmektir. Asbest içeren malzemeler hasar gördüğünde ya da yılların geçmesi ile birlikte bozulduğunda, havaya lif salabilirler.

Bu lifler solunduğunda akciğerlerin derinliklerine nüfuz ederek kaldıkları yerde akciğer dokusunda olası hasara neden olabilir. Asbestoz hasar gördüğünde ya da malzeme delindiğinde, kesildiğinde, fırçalandığında veya zımparalandığında sağlık açısından daha büyük risk ortaya çıkar.

Bir malzemenin bu maddeden içerdiğinden şüpheleniyorsanız, kesinlikle kullanmayın. Kullanmak zorundaysanız kesinlikle bir uzmanda görüş alın. Bu madde asbestoz, akciğer kanseri ve mezotelyoma hastalıkları ile ilişkilidir.

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ASBESTİN SAĞLIĞA ZARARLARI

Tehlikeleri bilinmeden önce, tavan ve duvarlarda yalıtım ve sprey kaplamalar için yaygın olarak kullanılıyordu. Daha sonra asbest liflerinin akciğerlere ciddi zarar verebileceği ortaya çıktı. Bu durum anlaşıldıktan sonra kullanılmamaya başlandı.

Asbest İngiltere’de tamamen yasaklandı. 2000 yılından önce inşa edilen binalarda hala asbest bulunabilir. Bu madde 1950’lerden beri popüler bir yapı malzemesiydi. Hala asbest içeren 3000’den fazla ürün vardır.

Asbest son derece kanserojen bir unsurdur. Teneffüs yoluyla bedene girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara niye olur. Uzmanlar cilde nüfuz etmesinin de mümkün olduğunu düşünmektedirler. Asbestin niye olduğu hastalıkların kimileri, akciğer zarları içinde sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaşması ve akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumu üzere elim hastalıklardır. Ayrıyeten ciltte yaralara niye olabilir.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), her yıl dünyada kanser yapan hususları tertipli olarak özelliklerine göre kümelere ayırmaktadır. Ajansın kanserojen unsurlar listesinde asbest hususu, “kesin kanserojen” tanımlanması ile 1. kümede sınıflandırılmıştır.

Fransa’da asbeste bağlı hastalıklardan her yıl 4000 kişi ölmektedir ve sayı giderek artmaktadır. Uzmanlar Birleşik Krallık’ta 1960 ve 70’lerde asbeste maruz kalmış bireylerden 120.000’den çoksının akciğer kanseri niçiniyle yakın gelecekte öleceğini öngörmektedirler.

Belçika ve Hollanda üzere ülkelerde 90’lı yılların başında asbest üretim ve kullanması büsbütün yasaklanmıştır. Avrupa Birliği’de 2005 yılından itibaren AB’ye üye ülkelerde asbest üretimi ve kullanmasını yasaklamıştır.

Geçmişte tersane personeli olan babasının iş elbiselerinden bulaşan asbest niçiniyle kansere yakalanan genç bir bayan, 2007 yılında İngiliz Savunma Bakanlığı’ndan tazminat almaya hak kazanmıştır.

ASBESTİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR NELERDİR?

Asbeste maruz kalınması sonucunda oluşan meslek hastalıkları aşağıdaki gibidir.

1. Asbestoz: İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

2. Plevral Reaksiyonlar:

Plevral plaklar,

Benign asbest plörezisi,

Diffüz plevral kalınlaşma

3. Parenkimal Akciğer Hastalıkları:

Rounded atelektazi,

Transpulmoner bantlar

4. Asbestin Neden Olduğu Dermatozlar

5. Kanserler:

Malign mezotelyoma: Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyomadır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2'sinde saptanan mezotelyoma, ülkemizde yılda en az 500 kişide görülmektedir. Mezotelyoma’ya ait en sık rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik bulgular saptanabilirse de, kesin tanı için başvurulan standart yöntem akciğer zarı biyopsisidir. Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.

Akciğer kanseri: Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açmaktadır.

Diğer tümörler (GİS, böbrek, larinks vs.)

6. Diğerleri

Hava yolu obstrüksiyonu,

İmmünolojik değişiklikler,

Perikardiyal sıvı-kalınlaşma,

Üst zon değişiklikleri,

Retroperitoneal fibrozis vs

Asbest Hangi ürünlerde var?

Asbest söküm uzmanlığı eğitim programında(4) asbest içerebilecek malzemeler şu şekilde tanımlanmaktadır:

Asbestli iplik, elyaf dokuma.

Asbestli çimento levha, boru.

Asbestli yalıtım malzemesi.

Asbestli conta, fren ve debriyaj balataları

Asbestli kâğıt ve karton.

Marley yer döşemeleri.

Asbest söküm uzmanı ne iş yapar?

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Asbest söküm uzmanları, sökümü yapılacak olan taşıt ya da yapılarda asbest içeren malzemeleri tespit ederek asbest raporu hazırlar. Uzmanların hazırlamış olduğu bu rapor doğrultusunda asbest söküm işinin yöntemlerine ve alınacak önlemlere karar verilir.