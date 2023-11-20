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Gündem Asayiş uygulamalarına hız verildi: Sokaklar temizleniyor
Gündem

Asayiş uygulamalarına hız verildi: Sokaklar temizleniyor

Yeniakit Publisher
2023-11-20 15:01:00 -
Asayiş uygulamalarına hız verildi: Sokaklar temizleniyor

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 76 kişiyi yakaladı.

 

Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 76 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 53 muhtelif fişek, 2 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet, 42 kutu çalıntı tıbbi malzeme ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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