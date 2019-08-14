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ASAP Rocky davasında karar

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky ve 2 koruması para cezasına çarptırıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:13
ASAP Rocky davasında karar

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky ve 2 koruması para cezasına çarptırıldı.


İsveç yargısı Başkent Stockholm’de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky davasında nihai kararını verdi. Mahkeme ASAP Rocky ve iki korumasının 19 yaşındaki davacıya 12 bin 500 İsveç kronu (7 bin 275 TL) ödemelerine karar verdi. Mahkeme bunun yanı sıra Rocky ve davaya karışan 2 korumasının aynı suçu 2 yıl içerisinde bir kez daha işlemesi halinde hapis cezası almalarına da karar verdi.


Bölge mahkemesinin kavga esnasında cam şişe kullanılıp kullanılmadığını tespit edememesinin ise kararda önemli rol oynadığı öğrenildi. Karardan sonra İsveç Devlet Televizyonuna (SVT) açıklamada bulunan davanın savcısı ise "Mahkemede cam şişe kullanıldığı tespit edilseydi çok önemli rol oynardı"ifadelerini kullandı.


ASAP Rocky, başkentte düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahneye çıktıktan sonra karıştığı, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Daha sonra tutuklu yargılanan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamları yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:13
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