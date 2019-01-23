Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı Fethiye'de bulunan bir binanın asansör boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın asansör boşluğuna düşerek, buradaki kanalizasyon giderine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.



Tuzla Mahallesi Ali Rıza Aka Caddesi'ndeki apartmanda oturanlar, asansör boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Zemin ile üsteki 2 kat arasında çalışan asansörü açan ekipler, kedinin yaklaşık 15 metre derinlikteki asansör boşluğunda, kanalizasyon giderine sıkıştığını belirledi. Kedinin yanına inebilmek için ekipler, asansörün olası düşüşünde zemine sert çarpmasını engellemek için 3 metre aralıklarla asansör boşluğuna konulan demirleri kesti. Ardından ekipler, merdivenle inerek kanalizasyon giderine sıkışan kediyi kurtardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kedi, sokağa salındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.