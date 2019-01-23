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Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Fethiye'de bulunan bir binanın asansör boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kurtarıldı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın asansör boşluğuna düşerek, buradaki kanalizasyon giderine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tuzla Mahallesi Ali Rıza Aka Caddesi'ndeki apartmanda oturanlar, asansör boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Zemin ile üsteki 2 kat arasında çalışan asansörü açan ekipler, kedinin yaklaşık 15 metre derinlikteki asansör boşluğunda, kanalizasyon giderine sıkıştığını belirledi. Kedinin yanına inebilmek için ekipler, asansörün olası düşüşünde zemine sert çarpmasını engellemek için 3 metre aralıklarla asansör boşluğuna konulan demirleri kesti. Ardından ekipler, merdivenle inerek kanalizasyon giderine sıkışan kediyi kurtardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kedi, sokağa salındı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. asansör boşluğuna sıkışan kedi
  4. kurtarma operasyonu

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