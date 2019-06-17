Aşağılık paçavradan Kur'an Kursu yorumu

Taha Emre Özdemir Ankara

3 aylık yaz tatilinin başlaması ile 18 milyonu aşkın öğrenciyi Kur'an kursu heyecanı sardı. 17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayan Yaz Kur'an Kursları 8 hafta devam edecek. Türkiye genelinde 90 bini aşkın camide tecvitli Kur'an-ı Kerim eğitimi ile kısa sure ve dualarla birlikte beş vakit namazın nasıl kılındığı öğretilecek.

18 milyonu aşkın öğrenci İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğinden heyecan içindeyken, bazı din düşmanı çevreler rahatsızlık sesleri yükseltmeye başladı.

BirGün adlı aşağılık paçavra, Kur'an kursları ile ilgili haberi 'Diyanet çocukları kuşatmaya hazırlanıyor' şeklinde alçak bir başlıkla duyurdu.

Kur'an kurslarının çocuklar için uygun olmadığını belirten din düşmanları, kursların pedagojik açıdan çocuklara uygun olmadığı saçmalığını öne sürdü.