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Aşağılık paçavradan Kur'an Kursu yorumu

"2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte Türkiye genelinde yaz Kur'an kursları başladı. "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" teması ile açılan kurslar, bazı İslam düşmanı çevreleri rahatsız etti. Paçavra BirGün açılan Kur'an Kurslarının haberini, 'Diyanet çocukları kuşatmaya hazırlanıyor' şeklinde alçak bir başlıkla duyurdu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:40
Aşağılık paçavradan Kur'an Kursu yorumu

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

3 aylık yaz tatilinin başlaması ile 18 milyonu aşkın öğrenciyi Kur'an kursu heyecanı sardı. 17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayan Yaz Kur'an Kursları 8 hafta devam edecek. Türkiye genelinde 90 bini aşkın camide tecvitli Kur'an-ı Kerim eğitimi ile kısa sure ve dualarla birlikte beş vakit namazın nasıl kılındığı öğretilecek.

18 milyonu aşkın öğrenci İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğinden heyecan içindeyken, bazı din düşmanı çevreler rahatsızlık sesleri yükseltmeye başladı.

BirGün adlı aşağılık paçavra, Kur'an kursları ile ilgili haberi 'Diyanet çocukları kuşatmaya hazırlanıyor' şeklinde alçak bir başlıkla duyurdu.

Kur'an kurslarının çocuklar için uygun olmadığını belirten din düşmanları, kursların pedagojik açıdan çocuklara uygun olmadığı saçmalığını öne sürdü.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:40
  1. Ankara
  2. Kur'an-ı Kerim
  3. Kur'an kursu
  4. BirGün

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