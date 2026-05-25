Aşağılık bakandan Beyrut'u haritadan silme tehdidi: Katil Netanyahu ve Trump'a akılalmaz çağrı
İşgalci İsrail’in ırkçı Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan’da sivil katliamların ve işgalin boyutunu artırmak için katil Netanyahu’ya akılalmaz bir çağrıda bulundu. Hizbullah’ın İHA eylemlerini bahane ederek Beyrut’un yeniden bombalanmasını ve Lübnan’ın güneyinin tamamen işgal edilmesini isteyen Siyonist bakan, katil Netanyahu’ya "Trump’ın masasına vur ve savaşa geri döneceğimizi söyle" dedi.
Gazze'deki soykırımın ardından gözünü Lübnan'a diken ve bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist İsrail rejiminin kabinesinde, vahşetin dozunu artırmaya yönelik skandal tartışmalar ayyuka çıktı. İşgal hükümetinin aşırı sağcı ve provokatör Bakanı Itamar katil Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan katil Binyamin Netanyahu'ya "ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi" çağrısında bulundu.
Katil Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Lübnan'da saldırıların genişletilerek Beyrut'un hedef alınması tartışmalarına dahil oldu.
Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırılarının normalleştirilmemesi gerektiğini savunan aşırı sağcı bakan, "Başbakanın (Netanyahu) Trump'ın masasına vurup ona Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi bildirmesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Haydut Ben-Gvir, "Lübnan'da elektriği kesmek, Zehrani'yi ele geçirmek için yoğun bir savaşa geri dönmek gerekiyor." iddiasında bulundu.
Terör devleti İsrailli bakanın, işgal edilmesini savunduğu Zehrani Nehri, Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İsrail ordusunun, nisan ayında Lübnan'ın güneyinde yer yer yaklaşık 10 kilometre ilerlediği aktarılmıştı.
BAYRUT’A SALDIRILARA BAŞLAMA TARTIŞMASI
Dün yapılan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında, Netanyahu'nun, Lübnan'da İHA tehdidine acil çözüm bulunmasını istemesi üzerine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandığı aktarılmıştı.
Siyonist İsrail’in devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediğini kaydetmişti.