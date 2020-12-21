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Aktüel Arzum'un halka arzına 53,6 kat talep toplandı
Aktüel

Arzum'un halka arzına 53,6 kat talep toplandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:40:43 -
Arzum'un halka arzına 53,6 kat talep toplandı

İSTANBUL (AA) - Arzum'un, halka arz edilen 13 milyon 306 bin 475 TL ve ek satışa sunulan 1 milyon 995 bin 971 TL olmak üzere toplam 15 milyon 302 bin 446 TL nominal değerli paylarının satışı gerçekleşti.

Arzum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, pay fiyatının 17 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18,7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,5 katı talep geldi.

Öte yandan, Arzum'un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık etti.

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