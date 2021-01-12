‘Arzum Yolda’ sayesinde siparişleri hızla ulaştırıyor

“Arzum Yolda” ile gün içerisinde saat 15.00’e kadar verilen siparişlerin teslimatı ertesi gün gerçekleşiyor. Yeni hizmetle alışveriş gerçekleştiği anda tüketicilere SMS ile canlı takip linki gönderiliyor.

“Tüketicilerimize artık daha da yakınız”

Arzum Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal, geçen yıl 5 araçlık bir filoyla pilot uygulamasını başarıyla gerçekleştirdikleri dağıtım hizmetini “Arzum Yolda” ile hayata geçirdiklerini bildirdi.

İlk etapta sadece İstanbul genelindeki siparişleri kapsayacak hizmetle tüketicilere artık daha da yakın olduklarını kaydeden Ünal, şu açıklamalarda bulundu:

“Tüketicilerimiz artık; siparişleri adreslerine ulaşana dek bizi takip edebiliyor, bize her an direkt ulaşabiliyor, dilerlerse ‘Komşuma Gönder’ seçeneğiyle tek tuşla adres değişikliği yapabiliyor. Bu hizmetle şimdiden, teslimat sonrasında gerçekleştirdiğimiz memnuniyet anketlerimizde birçok teşekkür aldık. Dijital dönüşüme verdiğimiz önemi lojistik operasyonlarımıza başarıyla adapte ettik. Bu alanda kendimizi geliştirmeye, hizmetimizin çerçevesini genişletmeye hızla devam edeceğiz.”