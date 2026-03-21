Arz alarm veriyor: Veri patladı, diskler yetmiyor

Yapay zeka talebindeki aynı patlama, Güney Koreli SK Group'un başkanının yüksek bant genişlikli bellek yongalarında kıtlık öngörmesine yol açarken, Güney Koreli şirketin ABD merkezli yapay zeka iştiraki Solidigm'den bir yönetici, bunun depolama sürücülerinde de arzın sıkışmasına neden olabileceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, hesaplama yongalarının hemen yanında yer alan bellek yongaları, Nvidia ve diğerlerinin sattığı sunucular için kritik önem taşıyor ve bu hafta başında Nvidia'nın yıllık geliştirici konferansında SK Group Başkanı Chey Tae-won, gazetecilere yapay zeka sistemlerine yönelik talep nedeniyle yüksek bant genişlikli bellek kıtlığının 2030'a kadar sürebileceğini söyledi.

Ancak yeni yapay zeka destekli yazılım araçları artık insanların iş değeri çıkarmakta nadiren başarılı olabildiği devasa veri kümelerini anlamlandırabiliyor ve Nvidia bu hafta, verilerin depolama sürücülerinden kendi yongalarına daha hızlı taşınmasına yardımcı olmayı amaçlayan birkaç yeni teknoloji tanıttı.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang şirketin geliştirici konferansındaki açılış konuşmasında, "Depolama sistemi ağır baskı altında kalacak" dedi.

Solidigm'de iş dünyasına depolama sürücüleri satan ve SK Hynix'in birimi olan şirketin kıdemli başkan yardımcısı Greg Matson, bunun katı hal sürücülerine olan talebin artmasına dönüştüğünü söyledi. Matson, bu hafta Nvidia'nın konferansının kulisinde yaptığı açıklamada, bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek yapay zeka sistemlerinin önceki sistemlere kıyasla yüzde 35 daha fazla depolama gerektirebileceğini söyledi.

Matson, bugünden 2030'a kadar depolama belleği arzı hakkında, "Sıkışık olacak" dedi. Matson şöyle devam etti: "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde silikon perspektifinden daha yüksek yoğunluklu sürücüler çıkaracağız ve hatta üretim çıktımızı da artıracağız. Ama yetişebilir miyiz? Hayır, yetişemeyiz"