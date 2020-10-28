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Aktüel "[email protected]" dördüncü kez sanatseverlerle buluştu
Aktüel

"[email protected]" dördüncü kez sanatseverlerle buluştu

10 gün boyunca Akaretler Sıraevler'de sanatseverleri ağırlayacak etkinlik galeriler, koleksiyonerler ve sanatçı projelerini buluşturuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:12:56 -
"Artweeks@Akaretler" dördüncü kez sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getiren [email protected] başladı.

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla bu yıl 4'üncü kez düzenlenen etkinlik Akaretler Sıraevler'de 10 gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Galeriler, koleksiyonerler ve sanatçı projelerini buluşturan etkinlikteki eserler, 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarda ücretsiz olarak görülebilecek.

[email protected] Organizatörü ve Merkür Galeri Sahibi Sabiha Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündeminden ötürü sessiz bir açılış yaptıklarını dile getirerek, "Normalde bizim etkinliğimizin en güçlü yanlarından birisi de davetlerimizdi ama bu şartlarda onu kısıtlamak zorunda kaldık. İzlenme saatlerimiz oldukça geniş ve güvenli koşulları sağladık." dedi.

Türk çağdaş sanat ortamının etkili 10 galerisinin [email protected]'de yer aldığına değinen Kurtulmuş, sanatın umut veren gücüyle sanatçıların kendi stillerinde üretilen yeni eserlere yer verdiklerini belirtti.

Kurtulmuş, galeri ve sanatçıların pandemi sürecinde oldukça keyifsiz zamanlar geçirdiği söyleyerek, "Biz de bu etkinlikle birlikte biraz daha var olduğumuzu göstermek istedik. 'Tekrar sektörümüze dinamizm kazandırmak ve izleyicilerle bu mekanda bir araya gelmek için buradayız' demenin aslında en samimi ve güçlü yolu." diye konuştu.

[email protected]'in 4'üncü edisyonuna Anna Laudel, The Empire Project, Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve x-ist galerileri katılıyor.

- Ara Güler Müzesi özel bir seçkiyle yer alıyor

Etkinlikte Ara Güler Müzesi özel bir seçkiyle 35 numaralı binada yer alırken, Ekrem Yalçındağ küratörlüğünde Volkan Demirel-Baha Toygar koleksiyonundan bir seçki 37-39 nolu binalarda, Şerife Ercantürk Bilgili'nin kişisel sergisi de 55 numarada izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Ziyaretçileri 8 Kasım'a kadar ağırlayacak [email protected]'de pandemi nedeniyle sağlık önlemleri uygulanıyor.



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