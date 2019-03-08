0553 313 94 23

Artvinliler Mudanya’da "Murat Ünal" diyor

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr.

08 Mart 2019 Cuma 12:51
Artvinliler Mudanya’da "Murat Ünal" diyor

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Artvin’in kurtuluşunun 98. Yıldönümü münasebetiyle Mudanya-Güzelyalı Artvinliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde Artvinli vatandaşlar ile bir araya geldi.


Artvin’in kurtuluşunun 98. Yıldönümü dolayısıyla Mudanya-Güzelyalı Artvinliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni ziyaret eden Cumhur İttifak Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, “Artvin benim için ayrı bir yer. 1988 yılında Murgul Damar’da mecburi hizmetimi yaptım. Bakır madeninin lojmanında Artvinli kardeşlerimle edindiğim dostluklar benim için çok kıymetli” dedi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan ve tüm Anadolu topraklarına yayılan bağımsızlık mücadelesinin önemli örneklerinden biri olan Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılını kutlayan Dr. Ünal, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu. “Bursa birçok ilden gelmiş insanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir şehirdir” diyen AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yaklaşan yerel seçimlerin Bursa’ya ve Mudanya’ya hayırlar getirmesini temenni etti.


“Desteğinizi bekliyoruz"


Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Dr. Ünal, “Mudanya’yı hizmet ile çok hızlı bir şekilde buluşturacağız. Merkezi hükümetimizden aldığımız güç ile önümüzdeki günlerde yapacağımız proje tanıtım toplantısında projelerimizin sözünü rahatlıkla vereceğiz” şeklinde ifade etti. Artvinli vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan Dr, Ünal,


“Mudanya İttifakı haline dönüşmüştür"


“Mudanya’da ki seçim çalışmalarında oluşan atmosfer sonucunda iki kardeş partinin kurduğu Cumhur İttifakı, 5 yıllık huzursuz yönetime bir tepki olarak Mudanya İttifakına dönüşmüştür. Bu ittifak tamamıyla Mudanya’nın ta kendisidir” diye vurguladı. “Çocuklarımıza ve torunlarımıza güçlü bir Mudanya bırakmak için Cumhur İttifakına desteğinizi bekliyorum” diye konuşan AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, “Omuz omuza verdiğimizde ne tür güçlükleri atlattığımızın örnekleri Artvin’in kurtuluşunda olduğu gibi tarih sayfalarında çokça mevcuttur. Bu seçimler ise ülkemizin bekası için tarihte ecdadımızın yaptığı gibi dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü olacaktır” diye altını çizdi. Ziyarete, geçmiş dönem Milletvekili İsmet Su, MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:51
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı
    1. Bakan Dönmez kadın personelin Kadınlar..
    2. Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi ‘19
    3. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    4. Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı..
    5. Türkiye’ye enerji veren kadınlara ödül
    6. İsrail 4 Filistinli balıkçıyı gözaltı..
    7. FETÖ borsasının kilit ismi tahliye oldu
    8. Ha Hitler, ha Dökme! Bu sözler..
    9. Mikro ihracatçıya antrepo müjdesi
    10. Kuzey Kore'nin füze tesisini yeniden..
    11. Eğitim-Sen’den Ödemiş’te Kadınlar Günü..
    12. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    13. TOKİ Başkanı projeye katılım sayısını..
    14. 8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük..
    15. Büyükkılıç: "Hanımlara özel e-ticaret..
    16. Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    17. “Burası Türkiye burada iş var”
    18. Kayserispor U21 kötü gidişata dur..
    19. CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş..
    20. Taylandlı iş adamı damat bulmak için..
    21. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı..
    22. Aydemir’den kadın üyelere ‘8 Mart’..
    23. Kızı için diktiği elbise hayatını..
    24. Öğrenciler en iyi hutbeyi okumak için..
    25. Muhasebecilere ‘İstihdam Seferberliği’..
    26. Eğitim Bir Sen’den Dökmen’e tepki
    27. Yazar Nilgün Bodur, üniversiteli..
    28. Polislerden kadınlara karanfil
    29. Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya..
    30. Prof. Dr. Nazlıkul’dan yeni kitap:..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir