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Gündem Artvin’e çiftçilerin sulama sorunu böyle çözüldü
Gündem

Artvin’e çiftçilerin sulama sorunu böyle çözüldü

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki çiftçiler sulama suyu sorunu yaşadı. Çözüm için geliştirilen projede 108 güneş paneli kullanıldı. Yeraltından çıkarılan su, üretilen elektrik enerjisi ile araziye pompalandı. 200 bin zeytin ağacı suya kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 23:24:00 -
Artvin’e çiftçilerin sulama sorunu böyle çözüldü

Artvin'de yağış az olunca toprak suya hasret kaldı. Tarım arazilerinde kuraklık baş gösterdi.

Yusufeli ilçesinde sulama sorunu yaşayan çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

Yapılan inceleme sonrası Demirkent Köyü'nde yeraltı suyu tespit edildi.

Sulama sıkıntısı güneş panelli sistemle sona erdi

Bölgeye 108 adet güneş enerjisi paneli kuruldu. 30 metre derinlikten çıkarılan su, üretilen enerji sayesinde 460 metre uzağa pompalandı ve tarım arazilerine ulaştı.

Demirkent Köyü Muhtarı Ali Erdal Yıldırım, kurulan sistemle 35 dönüm arazide 200 bine yakın zeytin ağacının sulandığını söyledi.

Zeytini ile ünlü bölgede, proje ile verimin daha da artması bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

 

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