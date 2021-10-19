Artvin’den Muğla’ya ustalar buluşması

YENİ AKİT ANKARA

Muzaffer Tunç ziyaretle ilgili olarak Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, ‘Yusufeli Belediyesi başta olmak üzere Yusufeli halkının selamlarını getirdim. Burada olmak ve projede yer almak çok güzel. Göz nuru Dastar dokumacılığı insanın ruh güzelliğini yansıtıyor” dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş dastar dokumacılığı belgeselde

Dastar Ustası Yadigar Özdeş eşi Cavit Özdeş ile birlikte misafirini karşılarken ona dastar dokumaları hediye ettiler. Yadigar Özdeş unutulmaya yüz tutmuş dastar dokumacılığının belgesele konu edilmesinden çok mutlu olduğunu söyleyerek Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği’ne ve Ahi Enstitüsü’ne teşekkür etti. Bıçak ustası Muzaffer Tunç Dastar ustası Yadigar Özdeş’e, üzerinde İznik çini işlemelerinin bulunduğu bir tabak hediye etti.

Ustalar Yusufeli ve Hakkari'de de buluşacaklar

Projenin 3’üncü Ayağı 21 Ekim 2021 Perşembe günü Yusufeli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yusufeli’nde yapılacak. Projenin 4’üncü ve son ayağı ise Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesi’nin katkılarıyla Hakkari’de okuyan üniversite öğrencilerinin katılımıyla Ekim ayının son haftasında gerçekleşecek.