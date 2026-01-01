Artvin'deki çığ felaketinde 1 çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ altında kalan çobanları arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 3. Çoban Bülent Gezer'i arama çalışmaları sürüyor.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel'in cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşıldı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan çalışmalarda ekipler saat 16.00 sıralarında çığ altında kalan çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın da cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3. Çoban Bülent Gezer'i ise arama çalışmaları sürüyor.