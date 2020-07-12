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Gündem

Artvin'de şiddetli yağış heyelana neden oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:15:00 -
Artvin'de şiddetli yağış heyelana neden oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Bir kişi yaralandı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan sırasında bir kişinin suya kapıldığını belirterek, "Vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı, hastaneye götürüldü." dedi.

İlgili tüm kurumlara ait ekiplerin bölgeye gönderildiğini ifade eden Doruk, ekiplerin ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum kara yolunu ulaşıma açmak için seferber olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Doruk, bölgede yağışın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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