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Gündem Artvin'de köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca telef oldu
Gündem

Artvin'de köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca telef oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 12:10:00 -
Artvin'de köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca telef oldu

İlçeye bağlı Düzköy'de köpeklerin saldırısından yaralı kurtulan karaca kaçmaya çalışırken dereye düştü.

Olayı gören köylüler, kendi çabalarıyla karacayı dereden çıkartamayınca Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler bölgeye giderek soğuk suya rağmen dereye girip karacayı sudan çıkarttı.

Kalbi atmadığı tespit edilen karacaya olay yerinde bir süre kalp masajı yapılsa da kurtarılamadı.

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