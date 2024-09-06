Artvin'de heyelan! Faciadan kıl payı kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Esenkıyı mevkiinde bulunan tır parkında meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halinde olan 3 tıra isabet etti. Şans eseri tırın içinde kimsenin bulunmuyor olması büyük bir faciayı önlemiş oldu. Olay yerine gelen ekipler çalışmalarına başlarken, geçtiğimiz yıllarda yine aynı bölgede heyelanlar yaşanmış, park halindeki tırların üzerine dev kayalar isabet etmişti.

2022 yılında ise Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen tır, yamaçtan kopan dev kayaların altında kalmış sürücüsü hayatını kaybetmişti.