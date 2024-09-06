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Yerel Artvin'de heyelan! Faciadan kıl payı kurtuldu
Yerel

Artvin'de heyelan! Faciadan kıl payı kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-09-06 14:38:00 -
Artvin'de heyelan! Faciadan kıl payı kurtuldu

Artvin'in Hopa ilçesi Esenkıyı Tır Parkında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kayalar park halindeki tırların üzerine düştü. Hurdaya dönen tırlar içinde kimsenin olmaması facianın önüne geçmiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Esenkıyı mevkiinde bulunan tır parkında meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halinde olan 3 tıra isabet etti. Şans eseri tırın içinde kimsenin bulunmuyor olması büyük bir faciayı önlemiş oldu. Olay yerine gelen ekipler çalışmalarına başlarken, geçtiğimiz yıllarda yine aynı bölgede heyelanlar yaşanmış, park halindeki tırların üzerine dev kayalar isabet etmişti.
2022 yılında ise Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen tır, yamaçtan kopan dev kayaların altında kalmış sürücüsü hayatını kaybetmişti.

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