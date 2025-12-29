  • İSTANBUL
Eğitim Artvin’de eğitime ara verildi
Eğitim

Artvin'de eğitime ara verildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Artvin’de eğitime ara verildi

Artvin’de etkisini sürdüren kar yağışı, don ve aşırı buzlanma riski nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Artvin’de devam eden kar yağışı ve beklenen don ile buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan değerlendirmelere göre il genelinde devam eden kar yağışına ilave olarak don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak; Artvin merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 30 Aralık Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

 

Açıklamada ayrıca, Artvin merkez, Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

