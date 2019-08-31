Artvin’de dere taşkını kameralara yansıdı Artvin’in Ardanuç ilçesinde etkili olan yağış sonrası derede taşkın meydana geldi.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde etkili olan yağış sonrası derede taşkın meydana geldi. Taşkın anı amatör kameraya yansıdı.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında merkez mahallesi küçük sanayi sitesinin yanında bulunan dere taştı. Derenin taşma anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Taşan dere bölge halkının panik yaşamasına neden olurken, can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından ekipler bölge çalışmalarına başladı.

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