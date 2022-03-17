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Biyografi Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı kimdir?
Biyografi

Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı kimdir?

Mesut Harmancı kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Resmi Gazete kararları yayınlandı. Resmi Gazete kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü atamaları gerçekleştirildi. Müftü atama kararlarına göre, Mesut Harmancı Artvin müftüsü oldu. Peki Mesut Harmancı kimdir? Mesut Harmancı nereli kaç yaşında? Mesut Harmancı hangi görevlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 11:03:00 -
Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı kimdir?

Mesut Harmancı kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Resmi Gazete kararları yayınlandı. Resmi Gazete kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü atamaları gerçekleştirildi. Müftü atama kararlarına göre, Mesut Harmancı Artvin müftüsü oldu. Peki Mesut Harmancı kimdir? Mesut Harmancı nereli kaç yaşında? Mesut Harmancı hangi görevlerde bulundu.

Mesut Harmancı kimdir?

1972 yılında Konya-Seydişehirde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 2003 yılında Konya-Selçuk Eğitim Merkezinden mezun oldu. Sırasıyla Tunceli-Nazimiye, Denizli-Beyağaç ve Manisa-Gölmarmara ilçelerinde Müftü ve İzmir İl Müftü yardımcısı olarak görev yaptı. Bornova İlçe Müftüsü iken Artvin İl Müftülüğüne atanan Harmancı, evli ve üç çocuk babasıdır

 

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