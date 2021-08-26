Arturo Vidal kimdir? Vidal nereli? Vidal kaç yaşında? Vidal hangi takımda?

Arturo Vidal kimdir? Vidal, 22 Mayıs 1987, Santiago’da dünyaya geldi. Şilili millî futbolcu olan Vidal, Serie A ekiplerinden Internazionale'da forma giymektedir. Altyapısında yetiştiği Colo Colo'da 2005 yılında profesyonel oldu. 2 sezon boyunca formasını giydiği takımda 56 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol kaydetti.

Arturo Vidal hangi takımda oynadı?

1 Temmuz 2007 tarihinde, Bundesliga ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'e 5,2 milyon avro karşılığında transfer oldu. Vidal, 2007-08 sezonunda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Leverkusen formasını ilk kez 11 Ağustos 2007 tarihinde, Energie Cottbus maçında giydi. Bochum, Frankfurt ve SV Werder Bremen maçlarında toplamda 3 gol atarak sezondaki gol atma beceresini gösterdi. DFB-Pokal'da Vidal ilk maçına 10 Ağustos 2008 tarihinde, Oberhausen karşısında çıktı. Vidal, 2009-10 sezonunda 31 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Bayern Münih maçında sezondaki tek golünü kaydetti.

Vidal, 2010-11 sezonunda 33 maça çıktı ve 10 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golü ise 4 Kasım 2010 tarihinde, Aris Saloniki karşısında kaydetti. 21 Temmuz 2011 tarihinde, Serie A ekiplerinden Juventus'a 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. 2015 yılının Temmuz ayında 37 milyon avro transfer ücretiyle Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştur. Bayern'le senelik 3 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Milli takım kariyeri

Şili U-20 ile ilk maçına 1 Temmuz 2007 tarihinde, Kanada U-20 maçında çıktı.Şili ile ilk maçına 13 Ekim 2007 tarihinde, Arjantin maçına çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. Şili adına ilk golünü ise 6 Eylül 2009 tarihinde, Venezuela ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.