Arturo Vidal kimdir? Vidal nereli? Vidal kaç yaşında? Vidal hangi takımda?
Fenerbahçe son dakika transfer haberi taraftar tarafından araştırılıyor.17 Haziran'da başlayan Yaz transfer döneminde takımlar kadrolarına yeni isimleri katmaya devam ediyor. Birinci transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle Fenerbahçe, flaş isimleri kadrosuna katmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe’nin Arturo Vidal ile temasa geçildiği öğrenildi. Peki Arturo Vidal kimdir? Vidal nereli? Vidal kaç yaşında? Vidal hangi takımda?
Arturo Vidal kimdir? Vidal, 22 Mayıs 1987, Santiago’da dünyaya geldi. Şilili millî futbolcu olan Vidal, Serie A ekiplerinden Internazionale'da forma giymektedir. Altyapısında yetiştiği Colo Colo'da 2005 yılında profesyonel oldu. 2 sezon boyunca formasını giydiği takımda 56 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol kaydetti.
Arturo Vidal hangi takımda oynadı?
1 Temmuz 2007 tarihinde, Bundesliga ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'e 5,2 milyon avro karşılığında transfer oldu. Vidal, 2007-08 sezonunda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Leverkusen formasını ilk kez 11 Ağustos 2007 tarihinde, Energie Cottbus maçında giydi. Bochum, Frankfurt ve SV Werder Bremen maçlarında toplamda 3 gol atarak sezondaki gol atma beceresini gösterdi. DFB-Pokal'da Vidal ilk maçına 10 Ağustos 2008 tarihinde, Oberhausen karşısında çıktı. Vidal, 2009-10 sezonunda 31 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Bayern Münih maçında sezondaki tek golünü kaydetti.
Vidal, 2010-11 sezonunda 33 maça çıktı ve 10 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golü ise 4 Kasım 2010 tarihinde, Aris Saloniki karşısında kaydetti. 21 Temmuz 2011 tarihinde, Serie A ekiplerinden Juventus'a 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. 2015 yılının Temmuz ayında 37 milyon avro transfer ücretiyle Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştur. Bayern'le senelik 3 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Milli takım kariyeri
Şili U-20 ile ilk maçına 1 Temmuz 2007 tarihinde, Kanada U-20 maçında çıktı.Şili ile ilk maçına 13 Ekim 2007 tarihinde, Arjantin maçına çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. Şili adına ilk golünü ise 6 Eylül 2009 tarihinde, Venezuela ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.