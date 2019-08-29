Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Mersin’de düzenlenen Kulüplerarası Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan ve 27-28 Ağustos tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde Türkiye geneli 56 sporcunun mücadele ettiği Kulüplerarası Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası Olimpik Cimnastik Salonunda yapılan bir birinden çekişmeli yarışların sonunda tamamlandı. Mersin’in ev sahipliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası öncesi Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen Kulüplerarası Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcu ve kulüplere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Vedat Akyar, Önder Öztürk, Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı İsmail Göktekin ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ayla Çifçi tarafından verildi.