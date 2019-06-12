Artistik Cimnastik Milli Takımı, Rusya'da kampa girdi

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Rusya'da kampa girdi12 Haziran 2019 Çarşamba 14:21
ANKARA (AA) - Artistik Cimnastik Milli Takımı, Rusya'da kamp yapıyor.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, Rusya Milli Takımı ile dostluk kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık kampı 16 Haziran Pazar günü sona erecek.
Milli takım kafilesinde yer alan sporcular şunlar:
Yunus Emre Gündoğdu, Ahmet Önder, Sercan Demir, İbrahim Çolak, Mustafa Arca, Ferhat Arıcan, Ümit Şamiloğlu
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