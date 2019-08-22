Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na doğru

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na 11 ülkeden 48 sporcu katılacak.

Kentte 3. kez düzenlenecek olan kupa, Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Cimnastik Salonu'nda 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Kupaya, aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülkeden 48 sporcu katılacak.

Organizasyonda ay yıldızlı formayı, milli sporcular Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan, Demet Mutlu ile Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, İbrahim Çolak, Hamza Şamil Yılmaz, Sercan Demir ve Mustafa Arca temsil edecek.





- "Sporcularımız hem teknik hem moral anlamında yarışmaya hazır"





Gençlik ve Spor Mersin İl Müdürü Oğuz Kaymaz, kupanın yapılacağı ve Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın da antrenmanlara devam ettiği salonu ziyaret ederek, antrenörler ile sporculara başarılar diledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymaz, etkinliğe 3. kez ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Kupaya 8 erkek, 6 kadın milli sporcumuz katılacak. Biz de sporcularımızı kamplarında ziyaret ettik. Mersin, spor tesisleri açısından Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Kasım ayında Bocce Dünya Kupası da kentimizde yapılacak." dedi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkekler Olimpik Takım Koordinatörü Ziya Özgören de kupaya az bir süre kalan hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Önemli bir organizasyona katılacaklarını kaydeden Özgören, "Sporcularımız hem teknik hem moral anlamında yarışmaya hazır görünüyorlar. Toplam 11 ülke katılacak. Yani bugüne kadar en fazla katılımın olacağı bu yarışma, çeşitli ülkelerde yapılıyor. Herkes hazır, kupanın başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Özgören, en büyük hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na takım halinde katılmak olduğunu vurgulayarak, "2020'deki olimpiyatlara giden ilk 12 takım arasında yer almak istiyoruz. Bütün hedefimiz, planımız, çalışmalarımız, programımız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Ümit Şamiloğlu da çok sayıda uluslararası turnuvalara katıldıkları için Mersin'in kendileri için özel bir kent olduğunu belirterek, kentin kendileri için "İkinci ev" konumunda olduğunu söyledi.

Başarı için çok çalıştıklarını aktaran Şamiloğlu, "Biz, Dünya kupası için zaten hazırız. Asıl hedefimiz Dünya şampiyonası. Bu bizim için Tokyo Olimpiyatları elemesi olacak. Çok kritik bir süreç olacak. Takımımızın olimpiyatları gitme şansı çok yüksek. Dolayısıyla Mersin'deki Dünya Kupası bizim için eksikliklerimizi görmek, üzerine neler koyabileceğimizi düşünmek için büyük anlam taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.