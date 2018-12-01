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Artistik Buz Pateni Uluslararası Boğaziçi Kupası

- Organizasyonun son gününde büyük erkekler serbest program kategorisinde Türk sporcu Başar Oktar, ikinci oldu

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:49
Artistik Buz Pateni Uluslararası Boğaziçi Kupası


İSTANBUL (AA) - Artistik Buz Pateni Uluslararası Boğaziçi Kupası tamamlandı.

Silivrikapı Buz Pisti'nde gerçekleştirilen ve 4 gün süren organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra 22 ülkeden 133 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın son gününde kadınlar ve erkeklerde serbest program ile buz dansı serbest yarışları yapıldı.

Büyük erkekler serbest programda Türk sporcu Başar Oktar, ikinci oldu. Bu kategoride Türkiye adına yarışan Burak Demirboğa ise beşinciliği elde etti.

Kupada büyük kadınlar serbest programda Sinem Kuyucu 5'inci, Sıla Saygı 8'inci, Güzide Irmak Bayır 9'uncu, Selin Hafızoğlu 13'üncü ve Zeynep Yiğit 14'üncü oldu.

Büyük çiftler kategorisinde Nicole Kelly-Berk Akalın 7'inciliği elde ederken, genç çiftlerde İklim Şentunalı-Agahan Berk Dörtkol 9'uncu ve Rümeysa Odabaş-Nasip Baştürk 11'inci sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:49
  1. Artistik Buz Pateni Uluslararası Boğaziçi Kupası
  2. Başar Oktar
  3. buz pateni

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