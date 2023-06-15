Artık yüzlerinde maske de durmuyor! Hakan Ural’dan Eda’yı yerin dibine sokan sözler

Oyuncu Eda Ece'nin katıldığı bir ödül töreninde depremzedelerle ilgili sarf ettiği "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" sözleri tepkilere neden oldu.

Katıldığı bir ödül töreninde sahneye çıkan Eda Ece, depremzedelerle ilgili söylediği sözlerle tepkilerin odağı oldu. Ece'nin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" ifadeleri sosyal medyada infial yarattı.

Kanal D’nin hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihlerine atıf yapan oyuncu Eda Ece’nin sözleri masaya yatırıldı.

Eda Ece'nin sözlerine Hakan Ural tepki gösterdi. Ural, "Böyle bir rezalet, böyle bir ayıp olamaz. Tiksindirici" ifadelerini kullandı.

“Muhalif olabilir anlarım ama depremzedeler üzerinden bir oy şakası nasıl yapılabilir?" diyen Ural, "57 binin üzerinde insan hayatını kaybetmiş, orada büyük acı yaşanırken bu nasıl olur? Savunması bile bir garip. O ironi depremzedeler üzerinden olmaz, özne yanlış bir kez. İstediğine oy at, bizi ilgilendirmez ama konuyu çarpıtma. Bu nasıl bir espri? Salondaki insanlar da bu korkunç sözlere kahkaha atıyor. Böyle bir rezalet, böyle bir ayıp olamaz. Tiksindirici" ifadelerini kullandı.

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Ural, "Bilerek planlanmış, kurgulanmış. Savunulacak hiçbir tarafı yok. Ukalaca. Gerçekten çok yazık! Oyunuz batsın. Kime atarsa atsın o insanlara oy tasarrufundan espri yapılır mı? Espri yapacak başka şey mi bulamadınız?” diyerek tepkisini dile getirdi.