Artık yolun sonuna geldi

Adobe'un Temmuz 2017'de Flash teknolojisini aşamalı olarak durdurma planlarını açıklamasından bu yana çok zaman geçti. Flash, özellikle HTML5'in ortaya çıkmasıyla birlikte güvenlik eksikliği ve düşük performansından dolayı yıllarca her türlü eleştirinin hedefi oldu. Tarayıcı üreticileri de bu teknolojiye olan desteği adım adım kaldırmaya başladı.

Adobe, şimdi de Adobe Flash Player için son planlanan güncellemeyi yayınladı. Böylece bugün, Flash için yolun sonuna tam anlamıyla gelmiş durumdayız. Daha önce duyurulduğu gibi, Flash Player 31 Aralık'a kadar desteklenecek, ancak bundan sonra desteklenmeyecek. Dahası, Adobe, 12 Ocak 2021'den sonra Flash içeriğinin Flash Player'da çalışmasını engelleyecek, böylece artık hiç flash kullanmak mümkün olmayacak.