İşgal rejimin katliamlarına tepki göstermek ve Filistin direnişine destek amacıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde yürüyüş yapılarak, basın açıklaması düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Köklü Değişim öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş destek verdi.

Cuma namazı çıkışı bir araya gelen vatandaşlar, direnişe destek için yürüyüş yaptı. Daha sonra bir AVM'nin önünde toplanan kalabalık, işgalci rejim aleyhine slogan atarak, direnişe destek mesajı verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan basın açıklamasını Sidar Yoldaş okudu. Açıklamasında Yoldaş, "75 yıldır kınama mesajları ile Birleşmiş Milletleri göreve çağırmak ile İslâm işbirliği teşkilatı toplantıları ile sadece ve sadece işgalin meşrulaştığı ve Yahudi varlığının güç ve cesaret kazandığı görüldü. Artık Yahudi varlığına karşı tek çözüm orduların hareket etmesidir. Dünyanın dört bir tarafında ve Türkiye'nin tüm şehirlerinde 'Ordular Aksa'ya, 'Mehmetçik Kudüs’e feryatları yankılandı." dedi

Artık cılız kınama mesajlarının kimse ciddiye almadığını belirten Yoldaş, "Bu açıklamalar yüreğimizdeki ateşi soğutmuyor. Hristiyan dünyasından bile bu katliamları kınayanlar oldu. Bir yaratıcıya inanmayan sosyalistler bile kınadı. Hatta bir kısım Yahudiler bile kınadı. Şimdi sizde bunlarla birlikte kınayacak mısınız? Ey güç ve otorite sahibi yöneticiler! Sizler de zayıf ve çaresizler ile birlikte kınayacak mısınız? Kınama, zayıf ve çaresizlerin yapacağı bir iştir. Mazlum Filistin halkı kınar! Çünkü onların buna karşı koyacak güçleri ve orduları yok. Günlerdir meydanları dolduran ve ellerinden hiçbir şey gelmeyen çaresiz Müslümanlar kınar. Çünkü onların ellerinden gelen bir şey yok. Ama ordulara sahip olanlar kınamaz, kınayamaz. Tanklara, uçaklara, İHA’lara, SİHA’lara yüzbinlerce askere sahip olanlar kınamaz, kınayamaz. Güç sahibi olanlar had bildirir, gereğini yapar ve kardeşlerimizi zulmedenlerin kanlı ellerinden kurtarır. Müslümanlardan oluşan orduları saf saf yürütürler. Güçleriyle zalimlerin yüreklerine korku salarlar." ifadesini kullandı.

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