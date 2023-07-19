Artık Türkiye'nin en ucuz otomobili Egea değil! Bakın hangi araba zirveye oturdu

Fiat Egea’nın fiyatları temmuzda üçüncü kez zamlandı.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarındaki 500 bininci satışına ulaşmayı başarmıştı.

2015 yılının sonunda satışa sunulan Egea, 8 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmayı başardı.

Fiat Egea fiyatları, geçtiğimiz yıl kasım ayı sonundaki ÖTV matrah düzenlemesi sayesinde oldukça gerilemişti. Ancak yeni yılda yapılan zamlar, ÖTV düzenlemesi ile gelen indirimleri tamamen eritti.

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Fiat, temmuzda üçüncü kez zam yaptı

Fiat Egea’nın fiyatları, temmuzda üçüncü kez zamlandı. Son zamla birlikte Egea, Türkiye'nin en ucuz otomobili olma unvanını da kaptırdı.

Birkaç gün önce Türkiye'deki en ucuz araba olan Egea, artık 700 bin TL bandına yerleşti. Şu anda en ucuz otomobil ise 681 bin TL'lik fiyatıyla Hyundai i10.

Fiat Egea güncel fiyatları

Egea modellerinin önceki ve yeni fiyatları şu şekilde:

Egea Sedan 654.740 TL > 689.740 TL

Egea Cross 717.790 TL > 752.790 TL

Egea Cross Wagon 1.005.590 > TL 1.055.590 TL

Egea Hatchback 702.540 > TL 737.540 TL