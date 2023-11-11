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Gündem Artık kesinleşti! Türkiye ve Azerbaycan anlaştı
Gündem

Artık kesinleşti! Türkiye ve Azerbaycan anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-11-11 11:22:00 -
Artık kesinleşti! Türkiye ve Azerbaycan anlaştı

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Kahramanmaraş'ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Eylül tarihinde Nahçıvan’da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Kahramanmaraş’ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Cumhuriyeti adına ise Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev imzaladı.

Karara göre; anlaşma, 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden 6 ay önce taraflarca feshedilmediği takdirde, aynı şartlarla 5 yıl daha uzatılacak. Anlaşmanın, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın konut ihtiyacını karşılamayı ve bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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